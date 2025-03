Milan, entro 15 giorni Furlani sceglierà il nuovo ds: Paratici sempre più vicino

Entro 15 giorni, Giorgio Furlani, ad rossonero che nelle ultime settimane sta portando avanti in prima persona i colloqui con i vari candidati, sceglierà il nuovo direttore sportivo da inserire nell'organigramma del Milan. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che, dopo attente valutazioni, il nome più caldo è sempre quello di Fabio Paratici, ex ds di Juventus e Tottenham. Le prossime due settimane serviranno per definire gli ultimi dettagli non solo a livello contrattuale, ma anche per quel che riguarderà la sua operatività.

La squalifica scade in estate

Paratici è al momento fermo da marzo 2023 a causa della squalifica ricevuta in seguito al caso plusvalenze che ha colpito la Juventus. Proprio a causa di questa inibizione, valida anche all'estero, l'ex ds bianconero ha dovuto porre fine alla sua avventura al Tottenham. La squalifica dovrebbe concludersi ad inizio estate, fino a quel momento Paratici non potrà entrare in contatto diretto con la squadra e sviluppare personalmente le trattative con calciatori e agenti.