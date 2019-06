Dani Olmo apre al Milan: lo spagnolo sarebbe un innesto perfetto per i rossoneri. E Boban potrebbe aiutare...

"Il Milan è un grande club". Una frase, ricorrente, pronunciata di recente da Dani Olmo, impegnato nell'Europeo Under 21. La liaison tra i rossoneri e l'attaccante iberico, in forza alla Dinamo Zagabria, è iniziata la scorsa estate: da allora si rincorrono gli abboccamenti e le dichiarazioni possibiliste da parte dell'entourage del giocatore. Durante il mercato invernale, quando le voci si sono fatte più frequenti, il club croato ha fatto sapere di valutare il classe '98 intorno ai 25 milioni di euro, cifra confermata dall'agente del calciatore. Cifra che potrebbe essere cresciuta considerando il grande Europeo disputato dal ragazzo, autore di due gol e un assist.

TECNICA E GOL - Che tipo di giocatore è Olmo? Parliamo di un calciatore molto tecnico, spesso impiegato nel ruolo di trequartista, ma in grado anche di giocare da esterno offensivo, posizione che ricopre nell'attuale 4-2-3-1 di de la Fuente. Nonostante non sia un centravanti, il nativo di Terrassa ha un bel rapporto col gol: nell'ultima stagione ne ha segnati 12, tre dei quali tra preliminari di Champions ed Europa League. Il ventunenne spagnolo ha regalato anche nove assist, altra caratteristica che lo rende un giocatore preziosissimo per qualsiasi reparto offensivo. Nel Milan di Giampaolo potrebbe agire tranquillamente da seconda punta o da trequartista, andandosi ad incastrare alla perfezione col Pistolero Piatek.

IL RUOLO DI BOBAN - Dani Olmo ha un contratto in scadenza a giugno 2021, il che potrebbe portare la Dinamo Zagabria a volerlo cedere questa estate, senza rischiare di doverlo svendere ad un anno dal termine naturale del rapporto. Il giocatore ha già espresso il suo pieno benestare alla destinazione e, qualora il Milan si dovesse muovere, potrebbe beneficiare della presenza di Zvonimir Boban per trovare un accordo col club croato, dove l'attuale dirigente rossonero è cresciuto e scritto pagine importanti prima di trasferirsi in Italia. Olmo potrebbe essere un rinforzo importante per un Milan giovane e qualitativo, potendo crescere e migliorare insieme al resto della squadra.