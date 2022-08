De Ketelaere, buona la prima: belle movenze e ottima visione di gioco. E i tifosi sono già pazzi di lui...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan inizia il suo campionato con una vittoria. Davanti ad un San Siro quasi tutto esaurito, i rossoneri hanno battuto 4-2 l'Udinese in rimonta grazie alla doppietta di Rebic e alle reti di Theo Hernandez e Diaz che hanno regalato i primi tre punti in Serie A alla squadra di Stefano Pioli. C'era grande attesa poi per vedere i nuovi acquisti, in primis Charles De Ketelaere, grande colpo del mercato estivo del Diavolo.

BUON ESORDIO - Il giovane trequartista belga è partito dalla panchina ed è entrato in campo al 71' al posto di Brahim Diaz. Il risultato era già al sicuro, ma l'ex Bruges ha comunque fatto vedere buone cose in questo suo esordio in gare ufficiali con la maglia del Milan: il numero 90 rossonero si è mosso bene in campo e ha messo in mostra anche un'ottima visione di gioco, come quando ha lanciato Giroud verso la porta dell'Udinese. De Ketelaere è andato anche vicino alla sua prima marcatura, ma l'arbitro Marinelli ha fischiato un'irregolarità poco prima della sua conclusione in porta.

GRANDE ACCOGLIENZA - In via Aldo Rossi si aspettano tanto da lui visto l'importante investimento che è stato fatto, così come i tifosi hanno grandi aspettative, come testimonia anche l'accoglienza di ieri di San Siro: il belga è stato uno dei più acclamati ed è stato accolto benissimo dal pubblico sia quando sono state lette le formazioni prima della sfida, sia quando è entrato in campo. Ora toccherà a lui far sognare tutto il popolo milanista. Ma se il buongiorno si vede dal mattino...