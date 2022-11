De Ketelaere e la convocazione per il Mondiale: un'opportunità per ritrovare il vero Charles

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Charles De Ketelaere è stato il grande colpo di mercato estivo del Milan che ha investito ben 35 milioni di euro per strapparlo al Bruges. Il giovane trequartista è arrivato ovviamente grandissime aspettative, che però per il momento non ha saputo rispettare: finora il suo rendimento è stato infatti piuttosto deludente, come testimonia anche per il fatto che è ancora a quota zero gol segnati tra campionato e Champions League.

FIDUCIA - Stefano Pioli gli ha dato grande fiducia fin da subito e lo ha messo spesso titolare in questa prima parte della stagione (8 volte su 18). Purtroppo però De Ketelaere non ha mai fornito prestazioni memorabili, tanto che nelle ultime settimane gli è stato spesso preferito Brahim Diaz. In casa rossonera, non c'è comunque preoccupazione perchè il belga è giovanissimo e quindi, come già successo per altri giocatori milanisti come Leao e Tonali, ha bisogno di tempo per ambientarsi e capire il gioco di Stefano Pioli. E' anche vero però che tutti si aspettavano molto di più da lui visto il suo enorme talento.

AL MONDIALE - Charles non sta attraversando un grande momento, sembra triste per non riuscire a giocare come vorrebbe e lo si nota anche dallo sguardo con cui è sceso in campo nelle ultime partite. Per fortuna nelle scorse ore è arrivata una bellissima notizia per lui: c'è infatti anche De Ketelaere nella lista del ct del Belgio per i prossimi Mondiali in Qatar. Chissà che respirare aria diversa per qualche settimana non possa aiutarlo a tornare il giocatore che aveva impressionato tutti con la maglia del Bruges. A Milanello sperano di ritrovarlo alla ripresa con uno spirito e uno sguardo diverso perchè nella seconda parte di stagione c'è assoluto bisogno del vero De Ketelaere.