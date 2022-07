De Ketelaere-Milan, il punto della trattativa: rossoneri in pressing

MilanNews.it

Il Milan vuole Charles De Ketelaere e sta per produrre il massimo sforzo in merito all'offerta da sottoporre al Bruges che, allo stesso tempo, sta iniziando a mostrare i primi segnali di apertura verso quanto sta proponendo il club di via Aldo Rossi. Non si è ancora arrivati alla quadratura del cerchio, ma il primo rilancio milanista da 28 milioni più tre di bonus è di quelli molto interessanti, anche se probabilmente ne servirà un altro, seppur minimo, per chiudere il colpo vincente.

Il ragazzo ha fatto sapere al Bruges di voler andare al Milan e non dovrebbe giocare né domani in amichevole né la Supercoppa del Belgio, proprio per evitare problemi di ogni sorta e attendere con serenità il momento dell'ok definitivo.

Nel podcast odierno ne parliamo con tutti i dettagli del caso.