Deulofeu chiama il Milan: può essere un'interessante opportunità a fine mercato

Già in passato, Gerard Deulofeu aveva reso noto la sua volontà di tornare al Milan, club nel quale ha militato in prestito da gennaio a giugno 2017: lo spagnolo si è trovato molto bene in rossonero e per questo non gli dispiacerebbe affatto tornare a vestire la maglia del Diavolo. Dopo la retrocessione del Watford, il suo futuro sarà lontano dalla squadra inglese e la sua priorità sarebbe quella di tornare proprio al Milan.

LA VOLONTA' DI GERI - L'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina alcune dichiarazioni rilasciate da Deulofeu a Radio Onda Cero, con le quali si è di fatto proposto nuovamente al club rossonero: "Il Milan è una opzione per il mio futuro. Sono stato veramente felice, ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia. Anche andare in Spagna è un'opzione, così come altri club di Premier, ma primo di tutto serve un accordo per lasciare il Watford". La volontà di Gerard è molto chiara e il suo messaggio è arrivato anche a Casa Milan.

FINE MERCATO - Per il momento, i dirigenti milanisti sono però impegnati a rinforzare altri ruoli e l'attacco, con il rinnovo di Ibrahimovic, sarebbe a posto. Ma non è detto che i piani del Milan non possano cambiare in futuro: sempre secondo Tuttosport, infatti, Deulofeu potrebbe essere un nome buono nella seconda fase di questo particolare mercato estivo. In fondo, un giocatore come lo spagnolo, in grado di giocare su entrambe le fasce, potrebbe essere un'opportunità interessante per i rossoneri.