Domani il ritorno a Milanello, ma Pioli è sicuro: Kessiè titolare al derby. E la tentazione trequartista...

Dopo l'esito negativo della tac a cui si è sottoposto Franck Kessiè, l'ambiente a Milanello si è tranquilizzato e non c'è apprensione sulle sue condizioni. Il centrocampista ivoriano, in serata, tornerà a Milano dopo l'esperienza in Coppa d'Africa, conclusa con un solo gol realizzato e un rigore sbagliato, e già nella giornata di domani tornerà ad allenarsi sui campi di Milanello. Un ritorno molto importante per Stefano Pioli, che avrà tutta la squadra a disposizione - esclusi Tomori e Ibrahimovic, che svolgeranno un allenamento personalizzato - e potrà lavorare fin da subito in ottica derby.

Subito titolare

Pochi giorni di riposo per Kessiè, che tornerà subito a disposizione dell'allenatore rossonero. La posta in palio per il match di sabato è molto grande e perdere significa non poter più guardare l'Inter e lottare per lo scudetto, ma monitorare la situazione delle squadra alle spalle dei rossoneri in classifica. Per questo mister Pioli dovrà schierare la miglior formazione possibile: le certezza ci sono, come la retroguardia rossonera, mentre i dubbi saranno soprattutto a centrocampo. L'unica sicurezza è la titolarità di Franck: che sia nei due mediani o sulla trequarti, se Kessiè sta bene partirà titolare.

Tentazione trequartista

Brahim Diaz non sta passando sicuramente un buon periodo di forma, nonostante le rassicurazioni di mister Pioli sulla condizione fisica della spagnolo, che, prima della gara contro la Juventus, disse: "Ora ha recuperato brillantezza e ha la gambetta fresca e pimpante come a inizio stagione". La tentazione di Kessiè sulla trequarti, al posto di Brahim Diaz, con Bennacer e Tonali in mediana, è molto grande: l'ivoriano ha dimostrato di essere portato a giocare in quel ruolo, tant'è che nella gara con l'Empoli ha tirato fuori dal cilindro una prestazione sontuosa, realizzando una doppietta decisiva ai fini del risultato. La tentazione c'è, è reale, e Pioli ci penserà fino all'ultimo.