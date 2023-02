Domani la lista Champions. Gestione Ibra e caso Maignan: chi sceglierà Pioli?

Fonte: in collaborazione con Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ep. 345 - Domani la lista Champions: le possibili scelte di Pioli

Entro le 24:00 di domani il Milan dovrà ufficializzare la lista Champions League per la fase ad eliminazione diretta della competizione, a cominciare dai calciatori convocabili per i match degli ottavi di finale contro il Tottenham (andata il 14 febbraio a San Siro, ritorno l'8 marzo a Londra).

Come riportato dal sito UEFA, i club qualificati "possono iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET del 2 febbraio. I tre giocatori di cui sopra possono essere stati schierati da un altro club nella fase di qualificazione, negli spareggi o nella fase a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League. Rimangono comunque validi il limite complessivo di 25 giocatori in Lista A e la quota di otto giocatori formati localmente", che nel Milan si riducono a 23 per i problemi legati ai formati in rosa

Chi sceglierà Pioli? Ibrahimovic riuscirà a rientrare in lista, magari al posto di Ballo-Touré? Come gestire Maignan data l'eccezione alle liste che si può fare con il portiere? Nel podcast tutte le informazioni: clicca sul banner per ascoltarlo!