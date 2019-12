Donnarumma, l'unico punto di riferimento del Milan gioca tra i pali

Ha fatto tanto parlare l'immagine del portiere del Milan che esce quasi tra le lacrime dopo il doloroso 5-0 di Atalanta-Milan. Per molti tifosi è stata la conferma che Donnarumma ci tiene, ma altri la vedono sotto un altro punto di vista "E' l'unico a tenerci'. E' davvero così? Per quanto riguarda Gigio la questione è sopratutto extra-campo, sono infatti da poco ripresi i rumors sul suo eventuale rinnovo. I dirigenti sono stati chiari; l'intenzione è di sedersi a tavola e parlare con il suo agente - lo stesso di Ibrahimovic, Mino Raiola - quindi qualche notizia in merito da qui a fine anno potrebbe uscire. Il rendimento è sempre alto, non fa mai mancare il suo apporto e l'età è un fattore che anche per un fenomeno come lui non va dimenticata. Se in una debacle come quella di Bergamo il quinto gol arriva anche per colpa sua - un fraintendimento con Musacchio - glielo si può anche perdonare dopo averne presi quattro senza capire nemmeno come e perché. Gigio è il punto di riferimento sulla quale il Milan del futuro deve assolutamente puntare.