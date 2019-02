Donnarumma show, Gigio decisivo all'Olimpico: grazie a lui il Milan si tiene stretto il quarto posto

Il terzo gol consecutivo di Piatek, il primo assist rossonero di Paquetà e le grandi parate di Gigio Donnarumma: sono queste le tre belle notizie con cui Rino Gattuso e il Milan tornano a casa dall'Olimpico di Roma dopo il match di ieri sera contro i giallorossi. In particolare, il tecnico milanista deve ringraziare il suo giovane portiere che ha salvato più volte la porta del Diavolo con quattro grandi interventi.

PROTAGONISTA - Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Donnarumma è stato il grande protagonista della sfida: Gigio sembra aver finalmente messo alle spalle le polemiche di qualche mese fa, ha ritrovato pace e serenità e soprattutto è tornato quasi insuperabile. Ieri solo l'altro grande predestinato in campo, il romanista Zaniolo, è riuscito a bucarlo, mentre gli altri giallorossi si sono visti chiudere la porta in faccia dall'estremo difensore milanista.

CORSA CHAMPIONS - Grazie alle sue parate, il Milan è tornato a casa con un punto in tasca, ma non solo: i rossoneri sono infatti riusciti a mantenere il quarto posto e hanno tenuto dietro la Roma sia in classifica che negli scontri diretti. Si sa che per il club di via Aldo Rossi andare in Champions League è fondamentale per il futuro e per farlo non serviranno solo i gol di Piatek e gli assist di Paquetà, ma anche le parate di Donnarumma.