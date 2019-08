Dopo gli esperimenti subito il "centrocampo tipo": il Milan non può sbagliare di nuovo

Nell'avvicinamento a Udinese-Milan, Giampaolo era convinto di poter ottenere risultati dalla formazione, e dal centrocampo, schierato continuativamente durante il precampionato estivo. Probabilmente lo stop di Lucas Biglia, arrivato a due giorni dal match di esordio, ha scombussolato i piani del tecnico abruzzese. L'idea iniziale era partire con Borini-Biglia-Calhanoglu, con un solo calciatore adattato, ovvero l'ex Roma e Liverpool. Con l'infortunio dell'argentino a subentrare è stato Paquetà, con il turco abbassato a playmaker. Troppi esperimenti in un reparto nevralgico, con le evidenti problematiche che ne sono conseguite.

BASTA ESPERIMENTI - L'allenatore di Giulianova ha puntato sui giocatori che ha potuto allenare di più, una scelta di spogliatoio e legata alla condizione atletica, tuttavia poco efficace sul terreno di gioco. Inevitabile cambiare subito, come tra l'altro effettuato in corsa (ma troppo tardi) alla Dacia Arena. Contro il Brescia, prossimo avversario del Milan in campionato, a scendere in campo a centrocampo dovrebbero essere Kessie, Bennacer e Paquetà, un trio che si avvicina molto alla "mediana tipo" della stagione rossonera.

CENTROCAMPO TITOLARE - Gli occhi sono inevitabilmente puntati sul calciatore algerino, uno degli acquisti più attesi della campagna acquisti estiva. Buona parte delle fortune del Diavolo, in questa stagione, dipenderanno dall'ex Empoli, protagonista in Coppa d'Africa e subito pronto a prendersi le chiavi del centrocampo rossonero. Ai suoi fianchi ci saranno Kessie e Paquetà. Il primo è stato più volte indicato come partente, ma ad oggi resta uno dei mediani di maggior valore della rosa milanista; il secondo è stato uno dei pochi a salvarsi nella trasferta friulana, un bel segnale, considerando che nel precampionato ha giocato soltanto un tempo a Cesena.