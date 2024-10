Dov'è finito Pavlovic? Il rinforzo difensivo dell'estate ha giocato un minuto nelle ultime 4 partite

Ci sono tanti - forse troppi - interrogativi che aleggiano su Casa Milan e il Centro Sportivo di Milanello in queste ore e lo faranno per tutta questa pausa nazionali, che si annuncia pesantissima a livello di atmosfera per i colori rossoneri. Una delle domande tornate in voga negli ultimi giorni, viste le pessime prestazioni difensive a Leverkusen e Firenze, è: dov'è finito Strahinja Pavlovic?

Un minuto

Nelle ultime quattro gare ufficiali giocate dal Milan, contro Inter, Lecce, Bayer Leverkusen e Fiorentina, il centrale serbo arrivato quest'estate dal Salisburgo non è mai partito dal primo minuto. Anzi, come se non bastasse, Pavlovic ha giocato solamente un minuto nelle ultime quattro uscite, nel derby: di fatto è un minuto e qualcosa di più dato che nelle statistiche si conta solo quello del suo ingresso e non i successivi minuti di recupero. Ma poco cambia. Pavlovic non vede più il campo. Strahinja era stato acquistato con l'intenzione di innalzare il livello del reparto e vederlo escluso così già nel secondo mese della stagione, fa riflettere. Sicuramente nella sua ultima partita, contro il Liverpool in Champions, era stato tutt'altro che bravo ma c'è da dire che nell'esordio rossonero in Champions tutta la squadra aveva enormemente deluso le aspettative. Perché non riservare lo stesso "trattamento" a Tomori? Non perchè Tomori ha fatto qualcosa a chi scrive ma semplicemente perché aveva mostrato più di un passaggio a vuoto in Germana contro il Bayer.

Ritrovarsi

E dire che l'esperienza di Pavlovic in rossonero era cominciata con un'energia tutt'altro diversa. Nelle prime uscite di campionato, molto deludenti a livello di squadra, il serbo era stato uno dei pochi a salvarsi con prestazioni di carattere e anche tecnicamente valide. Il numero 31 aveva anche trovato la sua prima rete in rossonero contro la Lazio. Poi quella brutta serata di Champions con il Liverpool che lo ha messo fuori causa. In mezzo c'era stata una pausa nazionali molto positiva, specialmente nella partita contro la Spagna di Nations League in cui era stato uno dei migliori in campo. La speranza, dunque, è che Pavlovic abbia modo di ritrovarsi e ritrovare il ritmo partita in questa nuova sosta dove lo attendono due gare importanti e probanti contro Svizzera e Spagna. L'obiettivo di Strahinja e del Milan è cercare di valorizzare il più possibile l'investimento fatto in estate e non rischiare di bruciarlo dopo poche settimane.