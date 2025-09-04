Dove giocherà Nkunku? Due ipotesi e due mosse a "sorpresa"

Questo pomeriggio a Casa Milan, il nuovo calciatore rossonero Cristopher Nkunku si è presentato ai giornalisti in conferenza stampa. Uno dei temi che è stato toccato più volte nel corso dell'evento è stato, come da previsione, il ruolo preferito e quello in cui il francese si trova più a suo agio. La risposta dell'ex Chelsea è stata chiara: "Mi piace giocare come trequartista. Poi dipende dal modulo e da come viene interpretato. Deciderà il mister, non vedo l'ora di giocare". Allegri dovrà decidere e capire come impiegare questo tipo di attaccante: in base al modulo che usa il Milan, alle posizioni giocate in passate dal calciatore vediamo le due ipotesi più plausibili e le due mosse a "sorpresa".

Due ipotesi

Le due ipotesi più plausibili sono legate al modulo che il Milan ha utilizzato in tutte e tre le gare ufficiali giocate sino a questo momento e anche in qualche partita di preseason: il 3-5-2. Possibile che Nkunku sarà utilizzato, al pari di Leao, Pulisic e Gimenez nella coppia d'attacco. Può farlo. Storicamente, nella sua carriera, punta e seconda punta sono rispettivamente il quarto e terzo ruolo come numero di volte in cui è stato impiegato. Più probabile che venga usato a supporto di uno tra Gimenez e Leao ma il fatto che in passato anche lui abbia giocato come centravanti può dare ad Allegri una soluzione in più che potrebbe conferire anche un minimo di imprevedibilità al gioco rossonero.

Due mosse a "sorpresa"

Con il passare della stagione o in base alle caratteristiche dell'avversario, Allegri potrebbe decidere di schierare Nkunku anche in altre due posizioni che sono nelle corde del giocatore ma che attualmente non sono previste dal modulo rossonero. Una è quella di uno dei due trequartisti di un ipotetico 3-4-2-1 che potrebbe essere una variazione sul tema a cui il Milan potrebbe approdare a un certo punto della stagione: il ruolo preferito di Nkunku è anche quello in cui il francese ha giocato maggiormente in carriera. Un'altra posizione potrebbe invece essere quella della mezzala offensiva, anche conservando un 3-5-2: questo è il secondo ruolo più frequente nella carriera del giocatore ma allo stesso tempo appare quello meno probabile oggi al Milan. Non tanto per le caratteristiche ma più per la concorrenza e la copertura che il club ha già nel ruolo, con giocatori che sono arrivati anche in questo ultimo mercato.

