Dove può arrivare questo Milan che dà 'i brividi di quei tempi'

Lo afferma e conferma anche Paolo Maldini, intervistato da MilanTV all'indomani del match di Londra contro il Tottenham: "Contentezza, piacere, orgoglio, un gran sorriso per il percorso fatto, per come siamo arrivati qua. Non possiamo pensare di essere nelle prime otto, ma ora che ci siamo ce la giochiamo". In un proverbio: carpe diem, cogliere l'attimo, prendere al volo l'occasione. Il Milan ha storia europea, prestigio e idee, ma non la squadra più forte e non è certamente tra le favorite. Ma il tutto è possibile non è solo un modo di dire, ma una speranza che scende in campo e che sì, si può trasformare in atto soprattutto se... "Ho risentito - ha dichiarato Maldini - quei brividi che ha dato il Milan di quei tempi. Se la sono meritata i ragazzi, i tifosi, che anche nei periodi brutti ci sono stati. Lo scudetto ha fatto sì che una cosa straordinaria diventasse l'abitudine. Ci siamo abituati bene, ma dobbiamo ricordarci da dove siamo partite. Una città abituata, un club e dei tifosi abituati a certi livelli acceleri la crescita e la maturazione di molti ragazzi".La domanda è: dove può arrivare questo Milan? La squadra vista a Londra è una squadra compatta, organizzata, concentrata, determinata, anche equilibrata: tutte doti utilissime in partite ad eliminazione diretta come quelle che attendono i rossoneri ad aprile. Manca ancora un po' di brillantezza, soprattutto offensiva, ed efficacia sotto porta, ma quella tornerà; anche nella passata stagione, a marzo, i rossoneri vinsero diverse partite di misura puntando sulla solidità più che sulla leggiadria, per poi entusiasmare in primavera. La speranza, che può trasformarsi in atto, è che ciò accada di nuovo dai quarti di Champions League in poi.