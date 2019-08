Duarte, il pilastro della difesa su cui Giampaolo deve puntare

Il suo contratto è stato depositato da qualche giorno, sarà il 35esimo brasiliano della storia del Milan, Leo Duarte, giocatore con il rossonero nel sangue.

CHI È - Duarte è un difensore centrale dotato di grande esplosività e senso della posizione. Sfrutta spesso e volentieri la su stanza fisica per contrastare ed anticipare gli avversari, è infatti alto 183 centimetri. È noto per l’aggressività agonistica che mette in ogni contrasto.

LA BENEDIZIONE DI DIDA - L’ex portiere rossonero ha voluto dare il suo benestare alla trattativa conclusa dal Milan, queste sono le parole che ha voluto spendere per Duarte: “Leo come rapporto qualità-prezzo è senza dubbio un grandissimo affare per il Milan. E poi per un difensore è un po’ più semplice adattarsi al campionato italiano rispetto a un attaccante. Il suo punto di forza? La velocità, unita a una qualità abbastanza evidente".No

L’ULTIMA STAGIONE - L’ultima stagione non è stata sicuramente la più fortunata di Duarte, ha infatti calcato il campo di gioco per solo 14 volte, senza realizzare nessun gol e nessun assist.

Complessivamente Duarte è un difensore a cui Marco Giampaolo potrà insegnare tanto, un tipo di giocatore adatto a sposare le caratteristiche di gioco dell’ex tecnico della Sampdoria, e che potrebbe formare una coppia invalicabile con Alessio Romagnoli.