Due gol subiti in sette gare, il Milan ha ritrovato solidità: grazie anche al ritorno di super Gigio

Gli esami non finiscono mai. Soprattutto per il Milan, sempre a caccia di conferme e continuità. La gara dell’Olimpico sarà un altro banco di prova importante per la difesa rossonera, che nelle ultime sette partite ha concesso solo due gol agli avversari (il momentaneo vantaggio della Spal a San Siro e il gol-vittoria di Ronaldo nella finale di Supercoppa Italiana).

SUPER GIGIO - Per il resto, come evidenzia il quotidiano Tuttosport, la squadra di Gennaro Gattuso ha ritrovato una grande solidità difensiva, grazie anche al ritorno alla modalità supereroe di Gigio Donnarumma, protagonista di interventi strepitosi e decisivi. Il giovane portiere milanista, dunque, ci ha messo lo zampino, o meglio, le manone, contribuendo fattivamente agli ultimi successi della squadra tra campionato e Coppa Italia.

TANDEM - Con Zapata ancora out, Rino Gattuso, contro la Roma, si affiderà nuovamente a Romagnoli e Musacchio, impeccabili nelle due gare contro il Napoli (e non solo). Il tandem italo-argentino è uno dei punti di forza del quartetto difensivo rossonero, che all’Olimpico sarà completato da Calabria e Rodríguez, pronti a tornare in campo dal primo minuto dopo aver riposato in Coppa.