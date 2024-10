Due problemi (già risolti) derivati dalla sosta nazionali. Almeno su questo Fonseca può sorridere

Come è noto, la sosta nazionali porta con sé sempre qualche brutta notizia: infortuni di grande o poco conto, qualche indisposizione, qualche critica di troppo che, ricevuta in patria, fa un po' più male del solito. Non è stato così, almeno fino ad ora, per il Milan che, però, aveva temuto di essere incappato nelle solite defezioni provocate dagli impegni a difesa dei rispettivi Paesi.

Pulisic

La prima, in ordine di tempo, riguardava Christian Pulisic. Il ct degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, lo aveva trovato molto stanco all'arrivo in terra americana e, dopo avergli fatto disputare l'amichevole contro il Panama (vinta anche grazie ad un assist di Pulisic per l'altro milanista Musah), ha deciso di fargli fare subito rientro a Milano. Il numero 11 rossonero è, dunque, tornato in Italia nella giornata di ieri e da oggi riprenderà gli allenamenti con il resto del gruppo in vista della sfida di sabato contro l'Udinese.

Chukwueze

Chi ha rischiato di saltarla è Samuel Chukwueze. Il numero 21 rossonero sembrava essersi fatto male durante gli impegni con la Nigeria, in verità, non ho sofferta di nessuna lesione. L'esterno destro ieri ha svolto dei controlli che hanno evidenziato solo un affatticamento muscolare: a questo punto sarà Fonseca a decidere se convocarlo già per la sfida di sabato contro l'Udinese o aspettare la sfida successiva in Champions League, ma tutto - compreso l'allenamento odierno svolto con il resto del gruppo squadra - lascia presagire per una soluzione già trovata.