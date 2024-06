È come l'anno scorso: Origi e Ballo-Touré da piazzare. Inghilterra amara, ora chi li prende?

Nella stagione appena conclusa il Milan ha prestato 15 suoi tesserati ai vari club professionistici, con alterne fortune. Due si prospettano essere i casi più complicati, per rapporto rendimento/ingaggio: Divock Origi e Fode Ballo-Touré. Entrambi fuori dal progetto Milan, avevano trovato collocazione in Premier League nell'ultimo giorno disponibile della finestra trasferimenti estiva: al Nottingham Forest il centravanti, al Fulham il terzino sinistro. Esperienza decisamente poco positiva per entrambi, che fanno ritorno al mittente.

Il belga è stato impiegato in 22 occasioni dal Forest, di cui solo 8 da titolare e due di esse in FA Cup. Torneo, quest'ultimo, dove è arrivata l'unica rete stagionale: contro il Bristol City, squadra di Championship. Era il 7 febbraio 2024. Per capire quanto le cose siano andate male, al di là dei numeri già indicativi, basti pensare che nella volata finale per la corsa salvezza, il tecnico Nuno Espirito Santo lo abbia relegato in panchina. Due giorni dopo la fine del campionato ed ecco il comunicato del club inglese che annuncia di non riscattare il giocatore (sul quale avevano il diritto fissato a 5 milioni) e che pertanto era da considerarsi nuovamente un giocatore del Milan. 4 milioni annui netti di ingaggio e contratto fino al 2026, è questo che tiene ancorato Origi al club rossonero. La scorsa estate furono declinate delle offerte dall'Arabia Saudita mentre in inverno si erano fatti vivi i club di MLS. Peccato che l'infortunio di un attaccante (Wood) del Forest abbia portato il club inglese a rivedere i piani e trattenere il belga. La speranza ora è che questi due mercati si rifacciano vivi, mentre è più complicato a queste condizioni economiche una ricollocazione in Italia o in un importante torneo europeo, se non la Turchia.



Ingaggio decisamente meno pesante per Fode Ballo-Touré, assestato sul milione di euro che lo rende pertanto più facile da ricollocare. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025, nel suo caso l'unica soluzione è quella della cessione a titolo definitivo. Già, ma dove? Le carte al Fulham sono state spese male: 65' complessivi spalmati in 6 gettoni di Premier League, col senegalese fuori dalla lista dei convocati da inizio marzo salvo l'ultima giornata. Zero presenze da titolare in campionato, due invece in Coppa di Lega peraltro contro due squadre di Championship. Insomma, non certo l'annata del rilancio. Come in passato il nome del giocatore è accostato al Bologna, che lo valuta come alternativa che può essere utile in un anno che vedrà i felsinei impegnati in Champions League. La sensazione, per lui come per Origi, che anche in questa finestra di mercato servirà aspettare fino all'ultimo.