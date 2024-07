E' iniziata l'era Fonseca: l'importanza di fare gol ma anche di subire meno, un Milan dominante in campo e l'abbraccio insieme ai tifosi

vedi letture

E' terminato da diverse ore il primo giorno di scuola del nuovo Milan 2024-2025 targato Paulo Fonseca, con il tecnico portoghese che ha guidato quest'oggi la squadra al raduno a Milanello davanti ai tifosi presenti. Nuove idee offensive, la cura dell'aspetto difensivo e subito alti ritmi nel primo allenamento della nuova stagione. Il focus su Fonseca al suo primo giorno da rossonero a Milanello.

Le parole in conferenza stampa, le nuove idee per il suo Milan dominante e di carattere

Uomo elegante e persona disponibile con tutti, è questo il primo Identikit personale su Fonseca, in attesa poi di vederlo anche in modo concreto sul campo da calcio, quindi da allenatore del Milan. Durante la conferenza stampa di presentazione, questa mattina a Casa Milan, il tecnico portoghese ha voluto rispondere a domande tecnico-tattiche riguardanti il modo di stare in campo del suo nuovo Milan. L'apprezzamento per il calcio offensivo da parte di Fonseca esalta la storia e l'animo dei tifosi rossoneri, e su questo siamo chiaramente tutti d'accordo e molto curiosi. Un aspetto però molto importante e assolutamente da non sottovalutare è quello legato alla delicata fase difensiva, tallone d'Achille dell'ultimo Milan di Stefano Pioli. Il nuovo allenatore milanista non si è nascosto, anzi, ha risposto lucidamente: "Io penso che il Milan è un club con storia di avere un calcio offensivo. Per vincere dobbiamo essere una squadra dominante: questo voglio costruire qui. Una squadra coraggiosa, dominante, offensiva, reattiva, una squadra che non lascia pensare e giocare le altre squadre. Ma prima di tutto voglio vincere. La qualità del gioco per me è importante. Voglio costruire una squadra che lasci i tifosi orgogliosi, con un'identità forte. Ho studiato anche la questione difensiva, dobbiamo migliorare. Questo è relazionato con il modo di difendere. Ciò che posso dire è che vogliamo una squadra più aggressiva e che difende più lontana dalla nostra porta. Lavorerò per migliorare questa fase. Noi abbiamo dei buoni difensori e non penso sia un problema individuale, dobbiamo migliorare collettivamente. La priorità è l'attaccante in questo momento".

Il primo allenamento a Milanello, la cura dei dettagli e l'abbraccio insieme ai tifosi

E' stato proprio un primo giorno di scuola con la divisa milanista per Mister Fonseca, che ha potuto questo pomeriggio sentire l'affetto dei tifosi presenti al centro sportivo rossonero. Durante l'allenamento il tecnico portoghese ha parlato molto con i suoi nuovi giocatori, dettando e pretendendo un gioco veloce, frizzante ed offensivo ma con un equilibrio e idee anche nel reparto difensivo. A fine allenamento, il bel saluto insieme ai tifosi presenti a bordocampo, e così i primi autografi e sorrisi milanisti. E' iniziata ufficialmente l'era Fonseca.