È l'ora di iniziare a chiederselo: quale futuro per Ibrahimovic? (PODCAST)

Siamo a metà tra il primo posto conquistato domenica in seguito al pareggio dell'Inter col Napoli e alla vittoria contro la Sampdoria e il prossimo impegno di campionato, previsto per sabato all'"Arechi" contro la Salernitana. Il Milan ha cominciato oggi ad allenarsi a Milanello e, come accaduto dal post Juventus in poi, del gruppo in seduta non ha fatto parte Zlatan Ibrahimovic.

Per ciò che riguarda lo svedese, sarà presto tempo di parlare di futuro. Due le opportunità: rinnovare il suo contratto per un altro anno con il Milan, andando per i 41 anni, o lasciare il rossonero ufficialmente il 30 giugno 2022. La redazione di MilanNews.it ha deciso di proprorvi, a tal proposito, un sondaggio: quale futuro per Ibrahimovic?

Intanto, nel podcast odierno, raccogliamo le prime idee sulle ipotesi per l'anno prossimo: ci sarà ancora Ibrahimovic nel Milan? Se sì, in che ruolo? Ascoltalo cliccando sul banner!