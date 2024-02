E se vi dicessimo che solo Vinicius, Sané e Son stanno facendo meglio di Leao nei tabellini?

Rafael Leao sta vivendo una stagione alquanto particolare. Le sue prestazioni, come è ovvio che sia per un calciatore del suo livello, sono sempre sotto la lente d'ingrandimento; spesso, esse vengono giudicate negativamente da alcuni analisti e da alcuni tifosi, nonostante Stefano Pioli, durante le sue interviste, abbia spesso sottolineato quanto il portoghese sia fondamentale per il gioco del Milan a prescindere dal nome in tabellino.

Resta verissima e chiarissima la necessità che il 10 rossonero possa e debba segnare di più in campionato, ma non è solo da questi 'particolari' che si giudica la bontà di un'annata di un giocatore...

LE STATISTICHE

È il momento, dunque, di usare la lente d'ingrandimento anche per andare a controllare le statistiche di Rafael Leao in rapporto ai migliori tra i rivali pari-ruolo in Europa:

Leao (goal/assist) : 9/7 (16 - 1G/A ogni 141’)

Mudrik: 4/3: (7 - 1G/A 160’)

Vinicius: 12/7 (19 - 1G/A 102’)

Coman: 5/3 (8 - 1G/A 204’)

Luis Diaz: 10/5 (15 - 1G/A 156’)

Dembélé: 1/10 (11 - 1G/A 171’)

Son: 12/6 (18 - 1G/A 102’)

Doku: 4/6 (10 - 1G/A 145’)

Rashford: 5/5 (10 - 1G/A 203’)

Martinelli: 7/4 (11 - 1G/A 198’)

Garnacho: 7/3 (10 - 1G/A 224’)

Chiesa: 6/2 (8 - 1G/A 177’)

F. Torres: 11/4 (15 - 1G/A 111’)

Sané: 9/12 (21 - 1G/A 124’)