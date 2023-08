E' un Milan fluido e senza numeri: rossoneri mai così offensivi. E le armi sono infinite

Milan show a San Siro. I rossoneri giocano un calcio spettacolare e travolgono il Torino, schiacciando i granata con un 4-1 finale. Le armi offensive del Milan, in questa stagione, sembrano essere infinite: dal primo minuto partono Leao, Giroud e Pulisic; dalla panchina entrano Okafor e Chukwueze. Da considerare anche il solito Theo Hernandez, che ieri è tornato a segnare in campionato.

Senza numeri

Il 4-3-3 è solo un'idea di base composta da numeri, ma in campo il Milan si schiera in maniera super offensiva. Non c'è un modulo rappresentabile con i numeri, ma a parlare è il campo: Reijnders e Loftus alti, Pulisic libero di accentrarsi, Leao micidiale sulla sinistra e Theo che può entrare in mezzo al campo per iniziare l'azione. Sicuramente è un Milan fluido e che non lascia punti di riferimento.

La certezza

C'è solo una cartezza, per quanto riguarda le posizioni in campo, e quella è Olivier Giroud: l'attaccante francese è l'unico che non scambia le posizioni o deve rincorrere. Il suo compito è quello di farsi trovare in area, pronto a fare male alla difesa avversaria. Per il momento lo sta facendo bene: tre gol in due partite, un inizio sorprendente del francese!