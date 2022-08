Ecco chi è Malick Thiaw, il duttile difensore che ha preso il Milan

Fonte: di Cardia per Tuttomercatoweb.com

Ormai ci siamo: Malick Thiaw può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Atterrato a Linate nel pomeriggio, il difensore sosterrà domattina le visite mediche di rito, per poi firmare il contratto quinquennale che lo legherà al Diavolo. Un rinforzo per Stefano Pioli, a lungo cercato da Maldini e Massara, che allo Schalke 04 verseranno 6 milioni di euro, per un rinforzo che risponde all'identikit tracciato dalla dirigenza rossonera nelle scorse settimane.

Giovane e duttile, chi è Thiaw. Classe 2001, nato a Dusseldorf da padre senegalese e madre finlandese, ha sempre vissuto, anche a livello calcistico, in Germania, della cui Under-21 è un tassello centrale, con otto presenze all'attivo dal 2021. Il Milan sarà la sua quinta squadra in carriera, seppur soltanto la seconda a livello professionistico: dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Fortuna Dusseldorf, Thiaw è infatti passato per i vivai del Bayern Leverkusen e del Borussia Monchengladbach, prima di approdare allo Schalke 04 appena sedicenne. Con la formazione di Gelsenkirchen, 61 presenze complessive, di cui 26 in Bundesliga e 31 in 2.Bundesliga, l'equivalente della nostra Serie B, vinta nella scorsa stagione. Forte fisicamente - 194 centimetri d'altezza - e bravo nell'impostazione da dietro, qualità che a Pioli possono fare molto comodo, è stato paragonato a Joel Matip, colonna dello Schalke in passato e oggi al Liverpool.

Un nome sul mercato da tempo. A proposito del club di Anfield, anche gli inglesi in tempi recenti, per la precisione a gennaio, si sono interessati al futuro del giovane talento chiuso dal Milan. In Italia, è stato inseguito dal Napoli e proprio a gennaio è finito nel mirino dei rossoneri. Che nel mercato di riparazione non hanno accelerato, ma ora si sono convinti della bontà dell'operazione. Per la soddisfazione di Pioli, che mette in casa un importante tassello difensivo, aspettando a questo punto di capire quali saranno le decisioni sul centrocampo, considerate anche le esigenze del Milan.