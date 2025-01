Effetto Conceiçao: spuntano tre nuovi nomi per il mercato. Due portoghesi e un affezionato

L'arrivo di Sergio Conceiçao ha già portato dei cambiamenti importanti a livello di gestione, nonostante si sia verificato meno di una settimana fa. Nelle sue due prime conferenze stampa, a Milanello e oggi a Riyad, il tecnico ha glissato sulle domande di mercato, sottolineando come voglia avere la possibilità di conoscere tutta la squadra e che non abbia avuto tempo per pensare alle trattative. Eppure è possibile che la figura di Conceiçao possa attirare qualche giocatore nella Milano rossonera.

Due portoghesi

A evidenziare questa possibilità, questa mattina, è la Gazzetta dello Sport che parlando delle strategie di calciomercato rossonero fa tre nomi, tutti legati da un filo rosso: parlano il portoghese. Il primo nome è un esterno offensivo, talento passato anche dal Barcellona e oggi allo Sporting: si tratta di Francisco Trincao. Classe 1999, è un giocaotre che già in passato è stato intercettato dai radar rossoneri e negli ultimi giorni è tornato di moda. Il suo contratto scade nel 2026 e il club lusitano non sembra essere propenso a lasciarlo partire a gennaio: in più il costo del cartellino si aggira attorno ai 25 milioni. Operazione decisamente più low cost ma comunque utile è quella che si potrebbe imbastire per il mediano Samu Costa. Vero che i rossoneri hanno recuperato Bennacer ma il suo stato di salute è tutto da verificare: per dare un vice a Fofana circola dunque il nome del calciatore del Maiorca classe 2000. La rosea oggi lo descrive come un mastino in mezzo al campo.

Un affezionato

Il terzo è ultimo nome è quello di un affezionato di Sergio Conceiçao, un calciatore che dal 2021 milita nel Porto e che è cresciuto tantissimo con il nuovo allenatore del Milan. Si tratta dell'esterno offensivo Pepe, brasiliano nato nel 1997. Il vantaggio è che avendo il passaporto italiano, il giocatore potrebbe tesserarsi senza problemi in Italia. Inoltre tatticamente è un elemento che può svariare su tutto il fronte offensivo e secondo quanto dice la Gazzetta si trasferirebbe volentieri al Milan del suo vecchio allenatore, a patto ovviamente che il club rossonero si muova per lui. Al momento non si registrano contatti tra i due club e va sempre tenuto presente quanto il Porto sia un osso durissimo in queste tipologie di trattative.