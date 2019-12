Enigma Paquetá: sacrificio necessario o rilancio da titolare?

Manca sempre meno all'apertura della prossima sessione invernale di calciomercato, e conclusasi la saga dedicata a Zlatan Ibrahimovic a coinvolgere i tifosi rossoneri c'è ancora quella che vede protagonista Lucas Paquetá. Il centrocampista brasiliano piace al PSG, piace soprattutto a Leonardo, proprio colui che lo ha portato in Italia un anno fa. Il quesito da porsi è dunque: cosa fare con Lucas?

SACRIFICIO NECESSARIO? - Il talento brasiliano non è mai riuscito ad imporsi con la maglia rossonera, l'ex Flamengo non è mai riuscito ad esprimere il suo calcio ed il suo talento, ma il suo sarebbe davvero un sacrificio necessario? Il giocatore, nel bilancio chiuso il 30 giugno 2019, aveva un carico residuo di 33,6 milioni con un ammortamento annuale da 4,2 milioni. Dunque, tenendo conto di altri 2,1 milioni di ammortamento per il semestre luglio-dicembre, ecco che il Milan non potrà cedere Paquetà a gennaio per meno di 31,5 milioni. Sotto quella cifra, il club di perderebbe tanto è vero che la base sulla quale i dirigenti vogliono trattare è di 35 milioni più bonus. Adesso spetta a Leonardo e al PSG fare la mossa e presentarsi con quella cifra. Il margine di trattativa c’è, ma c’è la necessità – per il Milan – di non perderci.

RILANCIO DEFINITIVO - L'unica vera alternativa a quella di una sua ipotetica cessione è quella di cercare un suo rilancio. Per il suo numero 39 il Milan ha fatto un investimento importante e c'è dunque la necessità di puntare su di lui fino a quando farà parte della rosa. L'arrivo di Ibrahimovic potrebbe portare nuova linfa vitale e nuove idee tattiche, da cui lo stesso brasiliano potrebbe trarre un grande vantaggio, ma la decisione finale spetta a Stefano Pioli. Il tecnico italiano ha riunito oggi il gruppo in quel di Milanello, dove sono ricominciati gli allenamenti in vista della gara contro la Sampdoria, vedremo se ci sarà spazio per l'ex talento di casa Flamengo.