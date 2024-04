Ennesima partita folle del Milan: 3-3 col Sassuolo dopo esser stati sotto 2-0 e 3-1. Ma è solo un punto

Finisce 3-3 il match tra Sassuolo e Milan, valido per la 32esima giornata di Serie A.

Partita folle al Mapei Stadium di Reggio Emilia: Pinamonti e Lauriente portano avanti il Sassuolo dopo 10 minuti con due gol, sfruttando una difesa del Milan totalmente in bambola; Leao accorcia con una giocata pazzesca, subito dopo un gol annullato a Chukwueze per fuorigioco di punta di spalla. Nel secondo tempo Milan sempre fermo in difesa e ancora Lauriente fa 3-1, prima della rimonta del Milan con i gol di Jovic e Okafor; da segnalare un altro gol annullato a Chukwueze per fuorigioco più che millimetrico.

Il Milan che mantiene invariato il distacco dalla Juventus, anche se può allontanarsi dall'Inter e consegnarle il titolo nel derby, qualora i nerazzurri vincessero col Cagliari.

Difesa colabrodo, uno-due letale del Sassuolo

Il Milan non approccia al meglio. Anzi, a dire il vero, la prima occasione è rossonera, con Florenzi che spedisce sul fondo. Ma poi, dal 4' al 10', in sei minuti il Sassuolo fa 2-0 sfruttando due disattenzioni difensive della formazione di Pioli. Tutti fermi alla rete di Pinamonti, dopo il dribbling di Volpato su Thiaw. Difesa colabrodo anche poco dopo sulla verticalizzazione di Thorstvedt per Laurienté, che lascia sul posto Florenzi e batte Sportiello dopo la respista corta del portiere.

Leao, che gol

La botta è forte, ma il Milan reagisce. Al 20' Leao riceve da Musah e si infila in mezzo a due avversari prima di lasciar partire un destro sul quale Consigli non riesce ad arrivare. E' la rete che accorcia le distanze, bellissime, e rimette i rossoneri in partita. Da quel momento i pericoli per Consigli per parecchi, il più grande nel finale, quando deve superarsi su Florenzi e Theo Hernandez. All'intervallo si va sul 2-1.

Come nel primo tempo

Nella ripresa non cambia il copione. Perché il Milan fa la partita, ma finisce per prendere la rete del 3-1: prima un affondo di Laurienté murato in angolo, ma poi lo stesso esterno neroverde allunga il vantaggio su assist di Defrel. Un altro avvio shock per la difesa rossonera, anche in questo caso sorpresa e troppo ferma sulle posizioni. Pioli corre ai ripari e mette dentro Reijnders e Giroud per sistemare le cose. Eppure è ancora la squadra di casa ad andare vicino al gol con un contropiede quattro contro due sprecato da Laurienté.

Gol mangiato, gol subito. Poi il pari

Come accade spesso nel calcio, il Sassuolo se lo mangia e il Milan lo realizza. Il gol del 2-3 porta la firma di Jovic, dopo l'ennesima sgroppata di Leao e un cross smanacciato male da Consigli. E tre minuti dopo Chukwueze pareggia, ma in fuorigioco: seconda rete annullata e si resta sul 2-3. Per il gol del 3-3 però è solo questione di tempo: bisogna attendere l'84' per la girata vincente di Okafor. Nel finale è assalto rossonero, senza frutti. Al Mapei finisce 3-3.