ESCLUSIVA MN - Amelia: "Milan, vai su Meret se cedi Gigio. Spero che Ibra resti. Via anche Maldini? Un azzardo"

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Marco Amelia, ex portiere rossonero, con il quale abbiamo parlato dell'addio di Boban, del futuro di Maldini e Donnarumma e dell'impatto di Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

Sig. Amelia, cosa pensa dell'addio di Boban e di quello sempre più probabile di Maldini?

"Difficile capire da fuori la realtà. C'è sicuramente grande dispiacere per Boban perchè parliamo di un grande giocatore e di una persona che ha rinunciato alla vicepresidenza della FIFA per tornare al Milan e dare il suo contributo. Su Paolo non so cosa succederà, certamente sarebbe un azzardo anche il suo addio visto che per tanti anni si parlato del suo ritorno al Milan. Non so cosa succederà, oggi non è nemmeno facile parlare vista la situazione che stiamo vivendo. Non so che Milan sarà, mi auguro sinceramente che il club possa tornare presto ad avere grandi ambizioni e avere una filosofia di club che porta avanti un percorso vincente come è successo nell'era Berlusconi".

Secondo lei come andrà a finire la vicenda sul rinnovo di Donnarumma?

"Innanzitutto c'è da capire come sarà il mercato dopo l'emergenza coronavirus. Io credo che ci saranno ancora delle trattative per il rinnovo di Gigio, ma se la società ragionerà senza sentimento e vedrà Donnarumma solo come un giocatore con cui fare cassa allora non prolungherà e andrà via. Se invece il club ragionerà con sentimento e con la volontà di far diventare Gigio un simbolo e un'icona del Milan, allora potrebbe rinnovare, anche perchè lui non ha mai nascosto di voler restare in rossonero".

In caso di addio di Donnarumma in estate, su chi dovrebbe puntare il Milan?

"Meret mi piace molto, se dovesse andare via Gigio lui potrebbe essere un'opzione interessante. E' l'ipotesi che mi convince di più rispetto agli altri nomi che stanno circolando in queste settimane".

Plizzari può fare il titolare nel Milan o è ancora troppo presto?

"Sinceramente l'ho seguito poco. Credo che la soluzione interna sia molto difficile da percorrere perchè quando cedi Donnarumma cerchi delle certezze, quindi un portiere che ha già fatto delle esperienze importanti. Il Milan deve puntare su qualcuno che ha già fatto esperienze di un certo livello, come per esempio Meret che ha le qualità, soprattutto caratteriali, per fare bene nel Milan. E' un ragazzo molto equilibrato e in grado di assorbire le pressioni di un grande club".

Ibrahimovic l'ha sorpresa?

"No non mi ha sorpreso perchè Zlatan, al di là dell'età, ha una struttura fisica, abbinata ad una grande mentalità, che non ti dà certezze su quando finirà la carriera. Secondo me sta ancora bene per fare cose importanti. Ovviamente deve gestirsi. Ha avuto un grande impatto sul Milan, che ha in rosa buoni giocatori, ma che grazie a Ibra sono migliorati tutti. E' un grande trascinatore, ha alzato il livello del Milan che ha fatto ottime cose dopo l'arrivo dello svedese. Spero che decida di restare in rossonero. Quando smetterà credo che abbia la capacità di fare il dirigente di un club importante come il Milan".