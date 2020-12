ESCLUSIVA MN - Falk (BILD): "Milan-Szoboszlai? Ora è tardi. Su Calhanoglu e Marcus Thuram..."

Il calciomercato invernale si avvicina, e per parlare dei nomi accostati ai rossoneri dalla Germania o legati in qualche modo alla terra teutonica la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Christian Falk, noto giornalista tedesco della Bild. Queste le domande e le risposte:

Nelle ultime settimane in Italia si è parlato di un interesse del Milan per Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach. C'è davvero qualcosa di concreto? "Al momento non ho informazioni di trattative fra Milan e Borussia per Thuram".

In estate il Milan ci ha provato davvero per Ozan Kabak ma lo Schalke ha fatto muro. A gennaio la situazione può cambiare? Sul difensore ci sono anche altri club? "Su Kabak c'è il Liverpool, al momento i Reds stanno valutando se affondare il colpo durante il calciomercato invernale".

Durante il calciomercato estivo si è parlato a lungo di Dominik Szoboszlai in ottica Milan, ma il talento magiaro alla fine ha scelto di rimanere in Austria. Dopo le ottime prestazioni in Champions League c'è molto interesse nei suoi confronti, il Milan può ancora sperare di prelevarlo dal Salisburgo? "Da quello che mi risulta il Milan è ormai in ritardo per la corsa a Szoboszlai. Stando alle nostre informazioni il giocatore andrà al Red Bull Lipsia, forse già durante il mercato invernale".

Cosa ci può dire sulla trattativa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu? "Al momento l'entourage del giocatore sta parlando con il Manchester United, ma non c'è ancora un accordo".