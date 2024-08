esclusiva mn Fonseca in difficoltà, Bucchioni: "Almeno con Pioli la grinta c'era. Allegri? Sarebbe una scelta folle"

vedi letture

Due giornate ed è già tempo di processi in casa Milan, dopo la pessima prestazione di Parma. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Enzo Bucchioni, in esclusiva per MilanNews.it



Enzo Bucchioni, il pomeriggio di Parma per il Milan è stato un disastro

"Anche col Torino è andata così, poi il risultato è stato recuperato all'ultimo più con l'istinto e l'adrenalina che col gioco".

Fare peggio della prima partita era difficile. Situazione preoccupante?

"Preoccupante sì, perché questo Milan andava semplicemente migliorato dato che la struttura l'ha mantenuta. Un allenatore nuovo che arriva non è che deve stravolgere il gioco. L'intelaiatura c'era già, i nomi quelli dell'anno scorso ma la squadra gioca peggio rispetto a quando c'era Pioli. Tra l'altro a Parma hanno preso un gol identico a quello che gli emiliani avevano segnato alla Fiorentina. Perché non sono stati presi accorgimenti?".

Fonseca parla anche di problemi collettivi nel difendere

"Quel che ho visto è una squadra senza grinta, almeno con Pioli si vedeva. Qui tutto molle. E poi la formazione: contro il Parma ha giocato dal 1' chi è entrato negli ultimi 20 minuti contro il Torino, come se fosse un premio produzione. Io dico invece: se hai dei concetti e delle idee lavoraci. Pulisic sottopunta? Insisti. Voleva accentrare Leao, ma movimenti ne ho visti pochi mentre ho visto tanta confusione".

Chi ha le colpe maggiori?

"Certamente il primo imputato è l'allenatore ma rimprovero ai giocatori l'atteggiamento. Leao lo discutiamo da tempo, Theo non si poteva vedere così".

Con gli addii di Giroud e Kjaer sembra manchi un leader

"Speriamo lo sia Fofana, speriamo che qualcuno si inventi leader perché temo che né Theo né Leao lo diventeranno mai. Non voglio fare il bacchettone, ma basta guardare il linguaggio del corpo e da lì si capisce che partita ne verrà fuori. Anche il look. Insomma, vedo atteggiamenti che non se li permetteva nemmeno Maradona. Diventa pericoloso se viaggi a un metro da terra, anche se sei un potenziale campione. Non puoi giocare in infradito, devi metterti le scarpe da lavoro".

In tutto questo come valuti l'operato di Ibrahimovic?

"Faccio fatica a inquadrarlo nel ruolo di dirigente. Il carisma serve, la storia serve. Però sento delle dichiarazioni che non so se hanno l'effetto giusto o contrario nello spogliatoio. Sento che ha alzato la voce, ma serve? Onestamente non ho capito quanto possa incidere anche come consigliere di Fonseca".

Manca poco alla fine del mercato

"Un centravanti serve perché faccio fatica a pensare che Jovic possa dare una mano. L'ho visto a Firenze, fa parte di quei giocatori che di fronte a valutazioni astronomiche si è perso. Su 50 partite quante ne può fare buone? 10? E poi farei uscire alcuni giocatori, chi ha la faccia triste non lo vorrei. E poi c'è la questione Bennacer: resta o no? A mio avviso giocatori in rosa con le sue caratteristiche non ci sono, quindi bisogna stare attenti a privarsene".

Fonseca rischia già la panchina?

"Leggo già di Allegri e mi sembra una follia. Come puoi rinnegare cinque anni di Pioli, prendendo un tecnico con la stessa filosofia come Fonseca per poi passare ad Allegri, il cui calcio come si è visto alla Juve è antiquato?".