ESCLUSIVA MN - Jiménez (AS): "Kessie ha già firmato il contratto con il Barcellona"

Dopo le indiscrezioni lanciate ieri dalla stampa spagnola su un possibile trasferimento a giugno di Franck Kessie al Barcellona, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Juan Jiménez, inviato di AS che segue da vicino la squadra blaugrana. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Juan, si può parlare di trattativa chiusa?

"Sì. Fonti del Barcellona confermano che il contratto è già stato firmato".

Quando è stato trovato l’accordo tra le parti? E quando è nato l’interesse per l’ivoriano?

"Il Barcellona, come tutti i club, monitorano i giocatori che sono a scadenza di contratto. I contatti con l'ivoriano esistono da mesi: Kessie è visto come un’opportunità di mercato. Ed è un tipo di centrocampista che non esiste in squadra".

Quali sono le cifre dell’affare: tra ingaggio del calciatore e commissioni all’agente? E poi, Raiola c’entra in questa trattativa?

"Purtroppo non si sa ancora nulla. Su Raiola non abbiamo certezze".

Pensando già al futuro, come intende utilizzarlo Xavi? Contando che il Barça può fare affidamento sull’abilità di palleggio di tutti i suoi centrocampisti: Sergi, Gavi, Pedri, De Jong e Puig - come nella filosofia della Masia.

"Come ho detto, Kessie è un’opportunità di mercato che non dispiace a Xavi. Busquets potrebbe lasciare il club nel 2023 e De Jong potrebbe indietreggiare di ruolo. Tutto questo potrebbe dare spazio a Kessie, insieme a Gavi o Pedri".