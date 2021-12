ESCLUSIVA MN - Longhi: "Milan bravo a tenere aperta la qualificazione fino all'ultima gara. Ibra? Ok il rinnovo, ma si cerchi un sostituto"

Bruno Longhi, giornalista e telecronista sportivo, è intervenuto in esclusiva a MilanNews.it. Di seguito le domande e le risposte:

Cosa pensa dell'eliminazione del Milan dalla Champions League?

“È chiaro che c’erano delle possibilità che il Milan potesse uscire dalla Champions League. C’è da dire che però il Milan è stato bravo a mantenere aperta la qualificazione fino all’ultima partita, dopo quello che era successo nelle prime tre giornate, contro una squadra nettamente purtroppo. Ieri è venuta a galla una realtà penalizzante per le nostre squadre, che quando affrontiamo gli inglesi c’è una differenza di ritmo e di intensità. Non è questione di Milan o di Liverpool, è una questione che riguarda l’Italia e l’Inghilterra”.

Adesso il Milan è atteso dalla trrasfera di Udine, come reagirà la formazione di Pioli?

“Non penso che il Milan abbia delle remore particolari per giocare a Udine, andrà in trasferta in Friuli da primo in classifica. Credo che la squadra di Pioli avrà come obiettivo quello di fare la partita che sa fare puntando alla vittoria, a prescindere da chi scenderà in campo”.

Il Milan, fuori dalle Coppe, potrà avere una marcia in più per il campionato?

“La Coppa, che sia Champions League o Europa League, ti mantiene in vita e dà la possibilità all’allenatore di tenere sulla corda anche i giocatori meno utilizzati. Però è chiaro che in prospettiva campionato l’eliminazione dalla Champions possa aiutare il Milan. Questa squadra è all’altezza di vincere lo scudetto così come lo sono l’Inter, il Napoli se terrà botta in questo periodo di assenze, e l’Atalanta che potrebbe rientrare. Tutte queste squadre hanno dei pregi ma anche qualche piccolo difetto. La situazione è in bilico in testa”.

L'infortunio di Kjaer costringerà la società ad intervenire sul mercato. Che difensore dovrà prendere il Milan secondo lei?

“Con la qualificazione agli ottavi di Champions League ed un maggiore budget il Milan sarebbe potuto entrare sul mercato con prospettive diverse rispetto a quelle attuali. Il Milan dovrà fare un’operazione intelligente senza sperperare troppi soldi in maniera folla, cercando di portare a termine una trattativa come quella che è stata fatta per Tomori lo scorso anno. Il gruppo tecnico dirigenziale del Milan può arrivare ad un profilo simile a quello dell’inglese ma credo che se hanno già la disponibilità economica il profilo è stato già individuato”.

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic in rossonero secondo lei?

“Pensare oggi al rinnovo di Ibrahimovic non è una follia ma non credo abbia senso. Bisognerà vedere cosa accadrà strada facendo, dove arriverà il Milan e se al giocatore capiteranno ancora degli altri infortuni. La cosa più intelligente che possa fare il Milan è quella di cercare un suo sostituto per la prossima stagione. Ibrahimovic può rimanere nell’ambito Milan, giocando all’occorrenza uno spezzone per spaccare la partita”.