ESCLUSIVA MN - Lupi: "Contento per la crescita di Pobega. Scudetto? Il Milan ci sarà fino alla fine"

Alessandro Lupi, tecnico della formazione Under 16 del Monza, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Di seguito le domande e le risposte:

Mister, tra i ragazzi che ha seguito nella sua esperienza al Milan c'è anche Tommaso Pobega. Si aspettava una simile crescita da parte sua?

“Pobega è sempre stato, sin da quando l’ho presto, un ragazzo molto caparbio. Ha grandi capacità di comprensione, ha sempre avuto questa voglia di vincere sempre in qualsiasi situazione, una grande capacità di apprendimento grazie alla quale è cresciuto di anno in anno. Sono molto contento, quello che avevo pensato su di lui si sta rivelando e mi fa piacere. Sta dimostrando di poter giocare in palcoscenici importanti”.

Tra i suoi figura anche Matteo Gabbia, che però ha avuto qualche difficoltà nell'ultimo periodo. Come giudica il suo lavoro al Milan?

“Sicuramente Gabbia è un ragazzo di grande professionalità, è molto serio e ha sempre avuto voglia e attitudine al lavoro. L’hanno criticato molto ma ha fatto anche delle ottime partite, sono convinto che anche lui darà un grande contribuito alla società”.

Secondo lei per le società professionistica quanto è importante lavorare con i propri giovani?

“Lavorare con i giovani è fondamentale per un club. I giovani ci sono, ma anche la qualità che però bisogna saper lavorare. Il Milan sta facendo un ottimo lavoro in questo settore, portare avanti i giovani è senza dubbio il futuro di ogni società per avere anche il bilancio in positivo. La crescita dei ragazzi passa dall’esperienza, che può essere acquisita direttamente attraverso il lavoro con la prima squadra o indirettamente con prestiti”.

Il Milan è secondo in classifica, a -4 dall'Inter, è ancora in corsa per lo Scudetto secondo lei?

“Sicuramente la società e lo staff stanno facendo un ottimo lavoro. Il Milan sta facendo una grande stagione, se la giocherà fino alla fine per lo scudetto con l’Inter”.

Quanto sarebbe interessante vedere insieme, nel campionato di Serie A, Milan e Monza?

“Vedere Milan e Monza in Serie A sarebbe un sogno. Galliani è sempre stato un vincente, una persona di grande cuore che ha dimostrato insieme a Berlusconi di poter ottenere risultati unici in tutto il mondo. Sarebbe bello vederle insieme, l’esperienza e l’entusiasmo di Berlusconi e Galliani porterebbero aiutare il Monza che a non giocare gregario ma da protagonista”.