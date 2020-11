ESCLUSIVA MN - Maniero: "Periodo difficile per Romagnoli, ma ha una scusante. Verona? L'avversario peggiore"

Scivolone del Milan contro il Lille, che perde nettamente a San Siro in Europa League ed interrompe una striscia consecutiva che durava da 24 partite con un arco temporale di 8 mesi. La redazione di MilanNews.it ha contattato Filippo Maniero per discutere della sconfitta contro i francesi e del possibile contraccolpo negativo per la squadra di Pioli. Con l'ex attaccante rossonero abbiamo parlato anche del momento negativo di Romagnoli e della prossima sfida contro il Verona.

Pioggia di critiche sul Milan dopo lo 0-3 contro il Lille: lecite o eccessive?

"In Italia funziona così, si passa da un estremo all'altro. E' un po' la cultura nostra, in Italia non si vede l'ora che le cose vadano male per poter criticare. Succede sempre così. Non so il motivo, ma non mi sorprende, perchè succedeva quando giocavo io e anche nel periodo precedente. Siamo abituati così e dobbiamo rassegnarci, anche se non sono d'accordo. Chi ha giocato a calcio sa che possono capitare delle partite in cui le cose non vanno come devono andare, dando poco merito agli avversari e preferendo denigrare la squadra di cui si deve parlare male".

Pioli e i giocatori hanno forse sottovalutato il Lille, vista anche la formazione presentata dall'inizio con cinque cambi rispetto ad Udine?

"Non penso proprio, non ho avuto quell'impressione. Nemmeno nelle amichevoli prima del campionato le puoi dare per scontate, figuriamoci una partita ufficiale. Può capitare una serataccia".

Contro il Verona per il Milan ci sarà la prova del nove?

"Secondo me non deve essere una prova del nove, ma una dimostrazione di continuità di rendimento della squadra. Può capitare una serata storta, ma bisogna dar merito anche al Lille. I francesi secondo me sono una squadra forte, che può stare tranquillamente nei gironi di Champions League. Probabilmente anche a loro è girato tutto bene, bisogna analizzare bene le situazioni. Sono sicuro che i giocatori, Pioli e il suo staff siano consapevoli di non aver giocato la partita migliore, ma che sappiano altrettanto di avere subito la possibilità di ripartire con il Verona. Dirò di più, può essere una sconfitta salutare, perchè 'libera' mentalmente i giocatori dal peso della lunga striscia di risultati utili consecutivi di cui tutti parlavano. In Italia, paradossalmente, vieni criticato di più se perdi dopo 24 partite senza sconfitte che se perdi dopo una serie di risultati altalenanti. Prima o poi doveva succedere, bene che sia successo in una partita che non compromette la qualificazione. Secondo me sarà salutare, perchè sono sicuro che già dalla partita di Verona ritornerà ad essere il Milan che abbiamo visto nelle ultime partite".

Cosa sta succedendo a Romagnoli?

"Ieri è stato sicuramente ingenuo sul rigore, poi l'attaccante è stato anche bravo ad accentuare il contatto. La dinamica dell'azione, però, può portare l'arbitro a fischiare il rigore, perchè te lo insegnano sin da bambino che le braccia in area di rigore devono essere aperte in situazioni del genere. Al di là di questo, è un periodo difficile per Romagnoli, ma è altrettanto vero che è rientrato in campo dopo 3 mesi di infortunio e sta ritrovando piano piano la condizione migliore. Ci vuole tempo, ma sono sicuro che presto tornerà il Romagnoli che tutti conosciamo. Il valore del ragazzo non si discute per un periodo no".

Domenica arriverà a San Siro il Verona, che partita si aspetta?

"Diciamo che non è fortunato il Milan ad incontrare il Verona, a mio avviso il peggiore che poteva capitare ai rossoneri dopo la sconfitta contro il Lille. Sarà una partita difficile, la squadra di Juric nelle ultime partite ha dimostrato di essere una squadra a cui è molto difficile a fare gol, riuscendo però a segnare in quasi tutte le domeniche. Non ha grandissimi nomi, ma ha giocatori adatti a come vuol giocare Juric. Il Verona non è una sorpresa, anche l'anno scorso ha fatto bene e sta diventando una realtà del nostro campionato".