esclusiva mn Milan in zona San Siro? Il sindaco di San Donato: "Il nostro accordo di programma va avanti"

Milan e Inter tornano a parlare di uno stadio in zona San Siro. Archiviata la questione ristrutturazione del "Giuseppe Meazza" torna l'idea originaria di un impianto di fianco alla Scala del Calcio, come ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Per il Milan è ancora calda l'alternativa San Donato, a marzo sono stati depositati i certificati dell'acquisto dei terreni e a giugno la Regione ha votato l'accordo di programma. Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il primo cittadino di San Donato, Francesco Squeri, ha precisato:

"C'è un accordo di programma e sta andando avanti secondo i tempi leciti. Su quel che succede al di fuori di questo accordo non possiamo dire niente, sono scelte che dovranno fare le società. Noi come amministrazione andiamo avanti, ci sono stati degli incontri e si continua. Per il resto le strategie dei club non me le comunicano".

Perché San Donato resta la soluzione migliore?

"Io dico che il Milan può sviluppare un progetto più visibile anche dal punto di vista della pubblicità, perché siamo al kilometro zero dall'Autostrada del Sole e passa l'alta velocità. A livello strategico San Donato è sicuramente importante. Come detto l'accordo di programma è partito, si lavora seriamente e collaborando bene. Ovviamente, trattandosi dei soldi delle società, decideranno loro quale sarà la soluzione migliore. E noi ne prenderemo atto".