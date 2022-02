ESCLUSIVA MN - Tecca: "Milan, se vuoi sognare nel derby devi solo vincere. Mercato? Insufficiente. E su Kessie…"

Il giornalista di Sky Sport Massimo Tecca è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare di mercato, Serie A e del prossimo derby in programma sabato 5 novembre. Queste le sue dichiarazioni:

Tecca, che voto darebbe a questo mercato del Milan?

“Insufficiente, ci si aspettava qualcosa di più. E penso proprio che anche Stefano Pioli se lo aspettasse…”.

Che strategia ha prevalso?

“Quella di puntare sulle seconde linee, sull’esperienza di Ibrahimovic e Giroud e sulla continuità di Rebic e Leao. Quest’ultimo quando è in forma sta dimostrando di poter cambiare le partite. Certo, rispetto a Juventus e Inter non ha brillato”.

A proposito di Juventus, gli innesti di Vlahovic e Zakaria rilanciano i bianconeri?

“La Juve non molla mai e questi acquisti possono agevolare una rimonta che potrà portarla a ridosso dei primissimi posti. La distanza è abbastanza importante ma nessun traguardo è proibito”.

Per il Milan quanto passa della stagione dal derby di sabato?

“Moltissimo. Anzitutto per una questione aritmetica perché l’Inter potrebbe allontanarsi in modo definitivo. Per dar corda ai sogni i rossoneri hanno un solo risultato”.

E Kessiè se ne andrà a fine stagione?

“I segnali non sono incoraggianti e la situazione andrebbe risolta. In ogni caso il Milan fa bene, così come accaduto con Donnarumma e Calhanoglu non bisogna abbassarsi a richieste sproporzionate".

Intervista di Peppe Gallozzi.