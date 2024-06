Esuberi Milan, un'intera formazione potenzialmente in uscita

I tanti tifosi rossoneri sono in spasmodica attesa per tutti i colpi in entrata che il Milan dovrà mettere a segno, attaccante in primis, in questa sessione di mercato: Furlani e Ibrahimovic hanno promesso in più occasioni che gli acquisti saranno mirati, non c'è bisogno di rivoltare la rosa come l'anno scorso, ma di livello. La dirigenza rossonera è quindi al lavoro, evidentemente in silenzio e senza far trapelare spifferi, per il mercato in entrata, ma lo è altrettanto per quello in uscita. Potenzialmente qui le cose da fare sono molte di più, con un'intera formazione che potrebbe essere sul piede di partenza. Andiamo ad analizzare caso per caso.

PORTIERI

Devis Vasquez: il portiere colombiano è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nell'Ascoli nonostante la retrocessione, mantenendo più volte la porta inviolata. È sicuramente in uscita, da capire se in prestito o a titolo definitivo.

DIFENSORI

Alessandro Florenzi: l'ultima stagione del terzino è stata decisamente sopra le aspettative, Florenzi si è dimostrato affidabile sia fisicamente che tecnicamente. Bisogna capire però com'è il suo rapporto con Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan: ai tempi della Roma non è stato di certo rose e fiori. Da verificare.

Marco Pellegrino: primo anno in Italia difficile, con l'infortunio alla caviglia nella prima parte di stagione e i sei mesi finali non positivi in prestito alla Salernitana. Per l'argentino il Milan è pronto ad ascoltare offerte, anche in prestito.

Fode Ballo-Touré: il prestito al Fulham è stato un vero e proprio disastro. Il terzino non ha giocato praticamente mai e ora torna alla base. L'estate scorsa ha reso veramente difficile qualsiasi tipo di trattativa, la speranza è che quest'anno sia più accomodante con le soluzioni che troverà la dirigenza rossonera.

Jan-Carlo Simic: classe 2005, esordio in Serie A e potenziale altissimo. E allora perché inserirlo nella lista? Perché ha il contratto in scadenza nel 2025 e per ora le trattative per il rinnovo con il suo agente Riso non stanno proseguendo sui binari giusti. È una situazione da monitorare, anche visto il fortissimo interesse del Feyenoord.

CENTROCAMPISTI

Tommaso Pobega: su di lui, come raccontato nelle scorse settimane, ci sono sondaggi del Torino ma soprattutto della Fiorentina. Al Milan non parte sicuramente da titolare, i rossoneri chiedono poco più di 10 milioni per farlo partire: nel caso in cui arrivassero offerte concrete verranno sicuramente valutate.

Yacine Adli: nell'ultima stagione ha tolto l'alone di mistero che lo circondava, reinventandosi anche mediano pur di giocare nel Milan di Stefano Pioli. È uno di quei giocatori che Fonseca dovrà valutare.

Alexis Saelemaekers: a sorpresa non riscattato dal Bologna dopo una stagione più che positiva, Alexis non resterà al Milan perché chiuso da Pulisic e Chukwueze. Il belga sembrerebbe avere estimatori in Italia, il Milan è già al lavoro per trovare la miglior soluzione possibile.

Luka Romero: sei mesi anonimi in rossonero, poi un buon prestito all'Almeria in Spagna. Ed è proprio in Spagna che potrebbe restare: il Las Palmas ha mostrato interesse per il classe 2004. Il Milan spera di monetizzare con l'ex Lazio.

Daniel Maldini: dopo sei mesi nulli ad Empoli si rilancia a Monza con 11 presenze, per un totale di 326', impreziosite da 4 gol ed 1 assist. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione il trequartista, in scadenza nel 2025, è nella lista di Monza e Genoa, con Roma e Lazio che nelle scorse settimane hanno effettuato un sondaggio.

ATTACCANTI

Divock Origi: la nota dolente. Stipendio pesantissimo da 4 milioni di euro l'anno, neanche l'aria della Premier League l'ha destato: il Nottingham non ci ha pensato due volte a rimandarlo in Italia al termine del prestito. Dovrà andare via a titolo definitivo, la sua avventura al Milan è finita più di un anno fa. La dirigenza considera anche la rescissione del contratto come estrema ratio.

Lorenzo Colombo: a Monza non è riuscito a proseguire nella striscia positiva iniziata a Lecce, un piccolo passo indietro nel suo processo di crescita. È in uscita, da capire come: se in prestito, se a titolo definitivo o come contropartita in qualche potenziale affare.

Marco Nasti: chiusura in crescendo a Bari, il classe 2003 piace all'Empoli. Andrà via, il club è al lavoro per trovare la formula migliore.