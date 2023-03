Eterno Ibrahimovic: gira e rigira, il Milan ha ancora bisogno di lui

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan è ricascato nei suoi errori ed è stato risucchiato dal vortice negativo (di gioco e di risultati) che in tanti ormai pensavano poter derubricare a ricordi. Recenti, ma appartenenti al passato. E invece no: i rossoneri si riscoprono fragili e sterili, con un Leao lontano parente dall’MVP della scorsa Serie A e con dubbi sempre più crescenti riguardo il futuro della panchina il prossimo anno. Ad oggi Stefano Pioli non sarebbe in discussione, ma diversi rumor parlano di Luis Enrique come nome caldo per una successione all’allenatore emiliano, forte anche del legame che lo unisce a Frederic Massara sin dai tempi della Roma.

#SEMPREMILAN, SEMPRE ZLATAN

Al di là di ogni ipotesi, suggestione o qualsiasi altro tipo di speculazione, la pausa per le nazionali arriva in un momento cruciale per mister Pioli, nel quale ha qualche giorno extra per cercare contromisure atte a sbloccare il potenziale offensivo rossonero e contingentare le occasioni che vengono concesse agli avversari. Così come a gennaio 2020 il ritorno in rossonero di Ibrahimovic ha dato nuovo smalto, nuova linfa e nuova autostima alla squadra, si auspica che “l’effetto Z” possa replicarne gli esiti, tanto a livello carismatico che di risultati. Di sicuro l’autostima di Ibrahimovic, che non gli è mai mancata, è contagiosa. Coinvolge chi lo ascolta dall’altra parte di un microfono, cattura chi lo segue tramite uno schermo e trascina chi in lui riconosce un’autorità morale dalla quale lasciarsi ispirare. Ecco: è da qui che mister Pioli dovrà ripartire, affinché la crisi del Milan iniziata a gennaio 2023 possa riportare la squadra al gennaio 2020, quando lo spogliatoio ha accolto Ibrahimovic e Kjaer, affidando a loro il peso morale di chi deve indossare pressioni, aspettative, responsabilità e ancora pressioni. E se la leadership di Simon in difesa manca tanto, a motivo del brutto infortunio che ne ha compromesso la tenuta fisica, a maggior ragione l’apporto di Zlatan sarà ancor più impattante. Tanto mentalmente quanto tecnicamente, ma anche tatticamente.