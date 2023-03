Evviva il sorriso, la moda e la musica di Rafael Leao

Leao gioca male? "Ci credo, cammina in campo". Sembra essere meno sul pezzo e poco efficace in campo? Ma non può essere altrimenti, visto che addirittura si permette di avere altri interessi e stimoli oltre (non insieme, oltre) al calcio. "Che torni in Portogallo a fare musica , noi abbiamo Hauge , lui sì che corre". Quante volte è stata scritta e letta, prevalentemente dai tifosi, in passato questa frase? Un po' come il Milan prima che vincesse e diventasse una nuova realtà del calcio italiano, Rafael Leao non era capito, anche dagli stessi tifosi rossoneri. E quando non si capisce un qualcosa il passo successivo è quello dello sminuire, del criticare per partito preso, e di inquadrarlo in canoni e modelli superati e/o che non c'entrano nulla con il "nuovo". Perché Leao è un ragazzo "semplice", nel senso più puro e positivo del termine. Sembra una vita fa da quando per la prima volta si è aperto al pubblico italiano, facendolo entrare letteralmente a casa sua (il video è disponibile sul canale YouTube ufficiale dell'AC Milan). Lì il popolo milanista ha scoperto un ragazzo innamorato del pallone e della famiglia, legato in modo indissolubile alla sua terra e che prova a raccontare questo legame attraverso la musica; nel corso del tempo e delle interviste l'ex Lille si è aperto ancora di più su questi aspetti.

Cosa ci può essere di male in un ragazzo giovane che esprime i propri sentimenti, magari anche solo come "gioco", attraverso le canzoni? Cosa ci può essere di sbagliato? Sarebbe come criticare Ibra per la sua passione per il taekwondo e via discorrendo. Il fatto che i calciatori mediamente in carriera guadagnino milioni su milioni di euro non li declassa automaticamente a macchine, a robot programmati per svegliarsi al mattino, allenarsi, mangiare, riposare e ripetere. Certo ci si aspetta, soprattutto in club di levatura mondiale come il Milan, una certa professionalità e passione in quello che si fa, ma di sicuro a Leao, come racconta spesso chi i campi di Milanello li calca ogni giorno, quelle non sono mai mancate.

Così come non è mai mancato il sorriso e la leggerezza. Scoprendolo e conoscendolo pian piano, con le sue prestazioni che catturavano sempre più l'attenzione generale, si è visto come Rafa dribblasse, corresse e tirasse sempre con un sorriso stampato in faccia. Torna il discorso di prima: la gioia e la leggerezza di un ragazzo insieme ad una palla, compagna di vita.

Giocatori del genere sono ormai una rarità nel nostro campionato (anche se quest'anno con i due gioielli del Napoli sembra che ci possa essere qualche segnale positivo in tal senso) e andrebbero apprezzati e ammirati, a prescindere dai colori che indossano. Il che non vuol dire che sono esentati da ogni tipo di critica o discorso, ma che è importante riservare attenzioni e analisi alle prestazioni e alle partite, non al loro modo di essere. Perché altrimenti si banalizza il racconto, si esacerbano gli animi e si perde di vista il concetto di bello. E Rafael Leao che fa musica, è appassionato di moda, che alza lo scudetto col Milan, che ride e si dimostra spensierato è bello. Lo è quando gioca bene e lo è anche quando gioca meno bene, come ora. Se è un modo per essere felici ed esprimere le proprie emozioni allora altri 100 di questi album, Rafa. I tifosi, in un momento così delicato della stagione, continuino a supportare Leao come hanno sempre fatto. Per giudizi e analisi ci sarà tutto il tempo del mondo a fine anno. Ora è il momento della lotta e dell'orgoglio.