Fab 4, esperimento fallito (per ora). È forse meglio optare per un 4-4-2 più equilibrato?

Ieri sera a Rotterdam Conceiçao ha avverato le fantasie dei tifosi rossoneri schierando contemporaneamente dal 1' Joao Felix, Rafael Leao, Santiago Gimenez e Christian Pulisic dopo la mezz'ora più che convincente di Empoli. Il risultato, però, non è stato quello sperato, anche perché il Milan sta proprio in questi minuti tornando in Italia dopo una sconfitta che complica i discorsi qualificazione agli ottavi di Champions League.

Nonostante la fantasia e la qualità che li contraddistingue, quei quattro lì davanti sono passati in 90 minuti dall'essere Fantastici e Fantasmi. Da capire cosa c'è dietro il fallimento di questo esperimento, con la risposta che potrebbe però essere facilmente ricavata dall'azione del gol del Feyenoord di ieri sera. Al momento della conclusione di Reijnders, respinta dal portiere avversario, sono addirittura in 4 nell'area di rigore del Feyenoord, che con velocità e qualità ha sorpreso la formazione rossonera, decisamente scoperta, in contropiede. Certo, Maignan ha le sue colpe, ma a quella conclusione Paixao non dovrebbe proprio arrivarci.

Il Milan da qui al termine della stagione potrà provare nuovamente (e sicuramente lo farà) l'esperimento che prevede la presenza in campo contemporaneamente di Gimenez, Felix, Pulisic e Leao, ma se continua a mancare equilibrio questa squadra non andrà di certo lontano.

Allo stesso tempo, però, c'è da dire che ieri la scelta dei Fantastici 4 era anche un pochino obbligata complice l'assenza per squalifica di Yunus Musah, ma adesso che l'americano tornerà a disposizione, sia in campionato che in Champions League, non sarebbe forse meglio optare per un 4-4-2?

Se da quando è arrivato in panchina Conceiçao ha quasi sempre schierato il numero 80 un motivo ci sarà, e ieri lo si è capito ancora di più. Musah, con la sua corsa riesce a dare quell'equilibrio che ieri è senza ombra di dubbio mancato, e sul quale questo Milan continua a lavorare di settimana in settimana con risultati però rivedibili. In rosa lo statunitense sembrerebbe essere l'unico che in qualche modo possa sopperire ad un problema che, insieme a quello dell'atteggiamento, starebbe caratterizzando in negativo la stagione della formazione rossonera.

Il Milan potrà dunque mai dipendere da Musah? La risposta più plausibile dovrebbe essere il no, ma l'impressione è che Conceiçao abbia bisogno di molti più giocatori come Yunus, che nonostante non facciano del talento naturale la loro forza, riescono comunque a risultare importanti per un equilibrio che va necessariamente trovato.