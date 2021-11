Faivre vuole il Milan: ecco perché potrebbe essere utile (PODCAST)

Romain Faivre continua a sognare il Milan. Dopo esserci stato vicinissimo nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, quando il suo arrivo in rossonero fu impedito dal 'no' categorico del Brest, il classe 1998 ha pubblicamente rivelato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport il suo desiderio di vestire rossonero.

"Quando ti chiama Maldini, una leggenda, ti senti valorizzato e hai voglia di far di tutto per andare al Milan. Sono convinto - ha spiegato il trequartista francese - che per imporsi in squadre come il Milan bisogna prepararsi in anticipo. Così ho un preparatore atletico personale tre volte a settimana, un nutrizionista per mangiare sano, ma non cucino io...Infine un preparatore mentale per imparare a gestire meglio emozioni e pressione tipiche dei grandi club come il Milan. Al Milan tutti i giocatori sono di alto livello. Mi riconosco nel gioco di Pioli, nella volontà di fare bel gioco per vincere".

Parole piuttosto chiare ed evidenti: spingeranno il Milan ad una nuova offensiva a gennaio? Sarebbe utile il suo acquisto per Pioli? Ne parliamo nel podcast odierno: clicca per ascoltarlo.