Fatta la difesa, ora va rifatto l'attacco: Leao-Giroud mettono nel mirino la doppia cifra

Nell'ultima settimana e mezzo il Milan sembra essersi rimesso in carreggiata. Dopo un mese di gennaio terribile, i rossoneri hanno infilato tre 1-0 consecutivi tra campionato e Champions, mettendo a posto la difesa. Il restauro della difesa sembra aver però indolenzito l'attacco che segna poco. Leao e Giroud, i massimi esponenti della fase offensiva rossonera, puntano a tornare a segnare con continuità e per arrivare entrambi in doppia cifra.

Capocannonieri

Rafael Leao e Olivier Giroud sono i capocannonieri del Milan in questa stagione e, francamente, non è una sorpresa. Il portoghese ha segnato 9 gol di cui 8 in campionato in questa annata, mentre il centravanti francese ne ha messi a referto 11 totali, di cui 7 in campionato. Nelle ultime settimane però, i due bomber di punta del Milan non stanno riuscendo a gonfiare la rete con frequenza. Nel mese di gennaio Leao ha fatto due reti con Salernitana e Lecce: proprio il gol in Puglia è l'ultimo del portoghese, sei gare fa e più di un mese fa. La media gol in campionato si è dimezzata: dagli 0.4 gol a partita prima del Mondiale allo 0.25 fatto registrare da gennaio in avanti. Le cose non sono andate meglio per Giroud che prima del Qatar aveva una media gol in A di 0.5 mentre da gennaio in avanti la media si è abbassata fino a 0.18. Olivier ha ritrovato due reti importanti con Sassuolo e Torino che sembrano comunque averlo sbloccato.

Doppia cifra

Con il cambio di modulo anche Leao e Giroud sono riusciti a elevare le loro prestazioni in questo 2023, forse avendo anche smaltito le fatiche mondiali, anche se ancora la produzione non è ai livelli dei mesi autunnali. L'obiettivo dei due attaccanti rossoneri è quello di centrare la doppia cifra sia in stagione che in campionato: in entrambi i casi il traguardo è molto vicino (se non già centrato) e può aiutare sensibilmente la squadra a tornare in rete con regolarità. Da febbraio in avanti, infatti, il Milan ha calato la sua media di gol fatti a partita da 1.8 a 0.8 e ha bisogno di aumentare i giri del motore anche là davanti. Sia Leao che Giroud, poi, sono accomunati anche dai discorsi aperti per il rinnovo con il club. Due situazioni molto diverse ma attualmente entrambe in stand-by. Per quanto riguarda Rafa ci sono da superare i soliti ostacoli: dalla multa alle commissioni fino al discorso clausola. Per Giroud invece la situazione è molto più semplice e ballano poche migliaia di euro prima di arrivare alla firma.