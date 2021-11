Finalmente Rebic! Pioli recupera un jolly importante per l'attacco

"Rebic è recuperato, ha fatto gli ultimi due allenamenti con noi. Florenzi anche ha recuperato, Ballo-Touré anche. Messias lo vedremo dopo la sosta". Queste le parole di mister Pioli che, durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, ha annunciato il recupero di Ante Rebic, oltre a quelli di Ballo-Tourè e Florenzi. L'attaccante croato, uscito al 36esimo nella vittoria contro l'Hellas a causa di una distorsione alla caviglia, è tornato a disposizione dell'allenatore rossonero dopo oltre due settimane di stop. Un recupero importante per il Milan, che ritrova uno dei giocatori più decisivi di questo inizio di stagione: il numero 14, tra campionato e Champions League, infatti, ha totalizzato due gol e due assist in dieci partite.

FINALMENTE ANTE! - Ante Rebic, out da Milan-Hellas Verona del 16 ottobre, ha smaltito totalmente il problema alla caviglia e il suo ritorno tra i convocati per il derby di domani sera è una grandissima notizia per mister Pioli: l'allenatore rossonero, che ha dovuto spremere Rafael Leao nelle ultime uscite, ora avrà un scelta in più per l'attacco. Il ritorno dell'attaccante croato, fondamentale anche per le rotazioni in avanti, sarà una carta in più per il reparto offensivo dei rossoneri: l'ex Eintracht, vero jolly e ormai una delle certezze di questa squadra, potrà dare il cambio all'esterno portoghese che, contro l'Inter, giocherà la sua sesta partita consecutiva tra Serie A e Champions League. Rebic ora avrà bisogno di prendere fiducia con il campo e con il pallone, aggiungendo sempre più minuti nelle gambe dopo essere rimasto ai box per cinque partite consecutive.