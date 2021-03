Fiorentina-Milan, i convocati di Pioli: sono ben sei gli assenti

90 minuti per riscattare la sfortunata eliminazione di giovedì contro il Manchester United e inseguire un successo importante per continuare il cammino in campionato: questa la lista dei convocati rossoneri diramata da Mister Pioli per Fiorentina-Milan, 28° giornata di Serie A in programma domenica 21 marzo alle 18.00 allo stadio Artemio Franchi.

Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Stanga, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Tonin.

GLI ASSENTI: Rebic, Calabria, Leao, Mandzukic, Maldini, Romagnoli.