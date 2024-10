Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Fonseca ripropone le coppie Morata-Abraham e Gabbia-Tomori

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, valida per la settima giornata di Serie A. Mister Fonseca, lo aveva anticipato in conferenza, non regala sorprese: in attacco ancora Morata-Abraham, in difesa c’è continuità per la coppia Gabbia-Tomori. Capitano Theo Hernandez nel giorno del suo compleanno.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Kean, Gudmundsson. A disp.: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Sottil, Beltran, Ikone, Moren, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Kouame. All. Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. A disp.: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Pavlovic, Thiaw, Musah, Zeroli, Okafor, Chukwueze, Camarda. All. Paulo Fonseca.