Fioretto rispettato e conto alla rovescia per il ritorno in campo: Pioli è pronto a ritrovare Kjaer, il pilastro della difesa

È iniziato il contro alla rovescia per il ritorno in campo di Simon Kjaer. Il grave infortunio al ginocchio subito nel dicembre 2021 aveva terminato un’ottima stagione da leader del centrale danese. Simon non vede l’ora di tornare a vestire la maglia del Milan e potrebbe già farlo nelle amichevoli pre-campionato, con le quali inizierà a recuperare minutaggio importante in vista delle quattro competizioni che il centrale affronterà in questa stagione.

Un taglio arrivato

Dopo l’infortunio, Kjaer si era promesso di non tagliare né barba, né capelli prima del suo ritorno in campo. Fioretto rispettato e taglio arrivato prima di partire con la Danimarca: Simon è stato in ritiro con la nazionale con la quale è capitano, sia per continuare la preparazione in vista della nuova stagione, sia per stare vicino ai propri compagni che, dopo l’ottimo Europeo, sognano in grande con un Mondiale alle porte.

Leader e colonna

Non solo in ritiro con la Danimarca, ma, come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, Simon Kjaer settimana scorsa era a Milanello per continuare la preparazione. L'obiettivo è quello di tornare a conquistare un posto da titolare in difesa, ma la concorrenza è tanta e la coppia Kalulu-Tomori funziona così bene che sarà difficile anche per il danese riuscire a scavalcare le gerarchie. Pioli, comunque, attende i propri ragazzi per provare a raggiungere la seconda stella, in primis Simon.