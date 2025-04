Flop Milan: peggior campionato da dieci anni. E i numeri negli scontri diretti fanno piangere

Chi pensava (o sperava) che lo 0-4 di Udine potesse essere la tanto attesa svolta della stagione del Milan si è dovuto ricredere subito: domenica sera è infatti arrivata un'altra sconfitta per i rossoneri contro l'Atalanta, l'ottava in 14 partite contro le prime otto della classifica della Serie A. Dopo 33 giornate, il Diavolo è a quota 51 e negli ultimi dieci anni solo una volta ha fatto peggio a questo punto del campionato, cioè nella stagione 2014-2015 con Filippo Inzaghi in panchina (43 punti in quel caso).

SOLO LA COPPA ITALIA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport. Si tratta di un dato davvero terribile per una club glorioso come quello di via Aldo Rossi che sia in estate che in inverno ha investito parecchi milioni, ma purtroppo i risultati non stanno assolutamente arrivando. Il Milan, che aveva iniziato la stagione con ben altri obiettivi, può salvare un po' l'annata solo vincendo la Coppa Italia che è ormai anche l'unica strada per conquistare un posto in Europa League. In campionato, invece, purtroppo l'unica cosa da fare è cercare di migliorare l'attuale nono posto e provare ad arrivare almeno tra le prime otto, così da evitare di dover giocare ad agosto il terzo turno di Coppa Italia (ci sarebbe poi anche il quarto turno in autunno). Le prime otto della classifica entreranno invece in scena direttamente agli ottavi della competizione.

DISASTRO NEGLI SCONTRI DIRETTI - Tra i numeri più disastrosi della stagione del Milan c'è sicuramente quello che riguarda gli scontri diretti contro le formazioni che precedono il Diavolo in classifica: dei 16 match contro Inter, Napoli, Atalanta, Bologna, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina ne mancano ancora da disputare due, quelli di ritorno con il Bologna e la Roma, ma nelle quattordici gare finora disputate i rossoneri hanno portato a casa la miseria di 8 punti sui 42 disponibili, battendo solo l'Inter nel derby di andata. Un rendimento davvero deludente che purtroppo spiega bene l'attuale posizione in classifica del Diavolo.