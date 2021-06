Florentino Perez: "Brahim ha dimostrato il suo talento, se qui non trova continuità vorremmo che lo facesse al Milan"

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez, intervenuto in diretta durante "El Transistor" su Onda Cero, ha parlato così del futuro di Brahim Diaz: "Brahim ha avuto la possibilità di dimostrare il suo grande talento al Milan, se non potrà giocare con continuità qui vorremmo che lo facesse al Milan. Non posso parlarare di altre cose perché non so ancora cosa succederà. Lo stesso vale per Ceballos, Kubo e Odegaard (si riferisce al fatto di andare altrove per giocare con continuità, non ad aventuali trattative col Milan ndr).