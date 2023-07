FOCUS MN - Chi è Alex Jimenez, il nuovo terzino destro del Milan che giocherà con la Primavera

Il mercato del Milan è fatto di nomi altisonanti che rubano la scena: Musah, Danjuma, Taremi. Le situazioni calde sono senza dubbio la ricostruzione del centrocampo e la ricerca del nuovo centravanti da alternare a Olivier Giroud. Ma se Furlani e Moncada hanno indubbiamente tanto lavoro da fare per sistemare il presente, è vero anche che è importante lavorare per il futuro. Il duo, in linea con il progetto rossonero, ha ingaggiato il giovane Alex Jimenez, terzino destro proveniente dal settore giovanile del Real Madrid.

NUMERI - Classe 2005, Jimenez è considerato uno dei calciatori più promettenti in quel di Madrid. L'ultima, però, è stata una stagione complicata, con solo 7 presenze all'attivo e due assist. in Spagna ci si aspettava che il giovane terzino riuscisse a esordire in prima squadra, ma complici anche alcuni infortuni, non è stato possibile. Dopo aver svolto degli allenamenti con Ancelotti, le impressioni sono state comunque molto positive: "È un treno", avrebbero detto i giocatori del tecnico italiano dopo averlo visto. La stagione negativa è dovuta in parte ai problemi fisici, ma soprattutto allo scarso feeling con Raul e Arbeloa, i due allenatori che ha avuto, che non gli hanno mai garantito continuità.

POTENZIALE - Ora il rossonero è la nuova sfida di Jimenez: ritrovare serenità lontano da casa, giocare e impressionare, poi si vedrà. Il Milan si è assicurato le sue prestazioni in prestito con diritto di riscatto, e lo farà giocare con la Primavera. Non è la prima volta che il Milan pesca giovani talenti dal Real: sappiamo tutti come è andata con Brahim Diaz, ma soprattutto con Theo Hernandez, altro terzino madridista snobbato dalla casa madre che è esploso con i colori rossoneri. Chissà...