FOCUS MN - Chi è Devis Vasquez, l'acquisto a sorpresa del Milan

MilanNews.it

Non è un vero Capodanno senza botti e anche se magari il nome non è di quelli altisonanti, il Milan ha sorpreso tutti il primo giorno dell'anno facendo sbarcare in Italia il portiere colombiano Devis Vasquez. L'estremo difensore 24enne è arrivato in serata a Milano e domattina sosterrà le visite mediche di rito alla Madonnina prima di ripartire alla volta del Sudamerica per risolvere alcune questioni burocratiche. Vasquez sarà definitivamente con il gruppo da dopo il 10 gennaio (QUI la news).

L'identikit

Devis Vaszquez è un portiere nato a Baranquilla, Colombia, lo stesso paese dove è cresciuti un altro ex rossonero come Carlos Bacca, nel maggio del 1998. Il suo fisico è imponente, secondo i dati Transfermarkt è alto 1.93 ed è ben piazzato a livello fisico e muscolare. La sua carriera è iniziata in patria con l'under 20 del Cortuluà con cui nel 2017 ha partecipato anche al Torno di Viareggio, disputando due partite: una persa 3-0 contro il Torino e l'altra pareggiata per 1-1 contro il Rijeka. Prima di approdare alla squadra paraguaiana del Guaranì - da cui il Milan lo ha prelevato - Vasquez ha avuto altre due esperienze nella terra natìa: con la maglia di Patriotas e de La Equidad. Nel gennaio 2020 il passaggio in Paraguay dove prima ha militato nell'under 23 del Guaranì e poi un anno dopo è stato promosso in prima squadra. Con i gialloneri ha giocato 31 partite, di cui 4 in Copa Libertadores, in cui ha subito 44 gol e ottenuto 4 clean sheets. Proprio nel 2022 ha cominciato a difendere con costanza i pali della porta della compagine paraguaiana, attirando su di sè gli occhi degli scout rossoneri.

Il ruolo

L'infortunio di Mike Maignan per il quale si sono prolungati i tempi e l'affidabilità che non è stata dimostrata nè da Tatarusanu nè da Mirante, negli ultimi giorni aveva fatto intensificare i discorsi di mercato verso un nuovo secondo portiere con l'idea principale di portare a casa Marco Sportiello, bloccato per l'estate, ma di cui l'Atalanta non voleva privarsi adesso. L'ingaggio a titolo definitivo di Vasquez, comunque, non è da considerarsi legato alla situazione medica di Maignan: il calciatore era già seguito dagli scout e dalla dirigenza rossonera e sarebbe comunque arrivato a Milano come acquisto di prospettiva. La prossima infatti estate sia Tatarusanu che Mirante sono in scadenza di contratto e difficilmente otterranno un nuovo rinnovo in rossonero. Vasquez, come emerge anche dai video che iniziano a circolare online, è un portiere che sembra molto agile e reattivo tra i pali, capace di sfruttare tutta la potenza del suo grande e imponente fisico: arrivare in Italia, scuola di portieri, e poter lavorare quotidianamente con Mike Maignan non potrà che aiutarlo a crescere.