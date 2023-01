MN - Atterrato in Italia Devis Vasquez: domattina le visite mediche

Fonte: Antonio Vitiello

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è atterrato in questi minuti in Italia il nuovo acquisto del Milan Devis Vasquez, portiere colombiano di 24 anni in arrivo dal Guaranì. L'estremo difensore sudamericano è sbarcato a Malpensa con volo proveniente da Madrid. Domani in mattinata le visite mediche. Vasquez poi partirà alla volta del Sudamerica per risolvere questioni burocratiche e ritornerà a Milano dopo il 10 gennaio.

di Antonio Vitiello